POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 20-jährigen Oksana R.

Fulda (ots) - Fulda. Am Freitag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Petersberger Straße, bei dem eine 46-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 27-jähriger Mann aus Fulda fuhr mit seinem VW Polo auf der Petersberger Straße in Richtung Petersberg. In Höhe der Unterführung der B27 fuhr er der dort verkehrsbedingt wartenden 46-Jährigen in ihrem ...

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