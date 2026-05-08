POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 20-jährigen Oksana R.
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)
Die Vermisstenfahndung nach der 20-jährigen Oksana R. kann zurückgenommen werden. Die Person konnte in Bad Hersfeld wohlbehalten angetroffen werden.
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell