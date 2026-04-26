Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrzeugführerin unter Cannabiseinfluss kontrolliert

Zweibrücken (ots)

Am 24.04.2026 wurde der Polizei gegen Abend bekannt, dass eine Frau gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Cannabis in Form sogenannter Hasch-Cookies konsumiert habe. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte die Fahrzeugführerin mit einem grauen Ford Focus in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle räumte die Fahrerin den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmittel ein. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und durch eine Ärztin entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.|pizw

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