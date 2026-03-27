Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Körperliche Auseinandersetzung - Opfer gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) - Am Dienstag, den 24.03.2026, gegen 09:05 Uhr, kam es auf dem Gehweg an der Bruchstraße 7 in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Ein Zeuge beobachtete, wie es zunächst zu einem lautstarken verbalen Streit zwischen zwei Männern kam. Im weiteren Verlauf wurde der eine von dem anderen körperlich angegriffen und verletzt. Anschließend entfernten sich beide Personen vom Ereignisort.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr der Beschuldigte mit einem Pkw in Richtung Berliner Ring. Bei ihm handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Nienburg, der inzwischen ermittelt werden konnte. Das Opfer hingegen entfernte sich zu Fuß in Richtung Quellhorststraße und ist bislang unbekannt.

Das Opfer dürfte ca. 1,80m groß, dunkel und mit einer Mütze bekleidet gewesen, dunkle Haare sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei Nienburg bittet insbesondere das bislang unbekannte Opfer sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Opfer geben können, sich telefonisch unter 05021/92120 zu melden.

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