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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal - Trunkenheit im Verkehr - Führerschein sichergestellt

Auetal (ots)

(KEM) Am späten Donnerstagabend, den 26.03.2026, gegen 23:20 Uhr, stellten Einsatzkräfte der Polizei Rinteln in der Wilhelm-Busch-Straße einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 22-jährige Mann aus der Gemeinde Auetal überprüft, der zuvor mit einem BMW im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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