Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auetal - Trunkenheit im Verkehr - Führerschein sichergestellt
Auetal (ots)
(KEM) Am späten Donnerstagabend, den 26.03.2026, gegen 23:20 Uhr, stellten Einsatzkräfte der Polizei Rinteln in der Wilhelm-Busch-Straße einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest.
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 22-jährige Mann aus der Gemeinde Auetal überprüft, der zuvor mit einem BMW im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.
Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.
Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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