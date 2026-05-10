Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tunnelbrand Autobahn 66 in der Gemarkung Neuhof mit zwei Leichtverletzten

Landkreis Fulda (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Sonntagnachmittag (10.05.) wurde um 16.45 Uhr ein Fahrzeugbrand im Autobahntunnel der Autobahn 66 in der Gemarkung Neuhof gemeldet. In der "Südröhre" wäre ein Pkw Seat Ibiza aus dem Bereich Aschaffenburg aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, wobei die beiden Insassen das Fahrzeug mit leichten Verletzungen verlassen konnten. Durch die Tunnelleitzentrale wurden daraufhin beide Tunnelröhren gesperrt und die Insassen der noch in den beiden Röhren des Autobahntunnels befindlichen Fahrzeuge (etwa 30 Pkw und ein Reisebus mit rund 30 Fahrgästen) wurden über die Notausgänge ins Freie geleitet. Zur Sicherheit wurden alle im Tunnel befindlichen Personen vorsorglich medizinisch untersucht, wobei nach derzeitigem Stand nur die beiden Fahrzeuginsassen des brandbetroffenen Seat durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert wurden. Im Rahmen des Rettungseinsatzes waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber sowie fünf Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg und der Polizeistation Fulda im Einsatz. Die nicht brandbetroffene "Nordröhre" des Tunnels wurde um 18.50 Uhr wieder freigegeben. Die "Südröhre" ist aktuell noch gesperrt, wobei die Abschleppmaßnahmen laufen und anschließend abgeklärt wird, ob der Fahrbahnbelag durch die Brandzehrung eine Freigabe zulässt, oder ob noch entsprechende Arbeiten am Fahrbahnbelag vorgenommen werden müssen. Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde etabliert. Der Sachschaden wird im Moment auf rund 25.000 Euro geschätzt. Nach aktuellsten Informationen soll die "Südröhre" gegen 20 Uhr zumindest einspurig und mit entsprechender Geschwindigkeitsbeschränkung wieder freigegeben werden. Beim Vorliegen weiterer, belastbarer Informationen wird nachberichtet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, EPHK

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