Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl - Falsche Mitarbeiter - Container auf Baustelle aufgebrochen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Trickdiebstahl - Falsche Mitarbeiter

Bad Hersfeld. Zwei Unbekannte klingelten am Freitagnachmittag (08.05.), gegen 16.30 Uhr, bei einer 91-jährigen Wohnungsinhaberin im Stadtgebiet von Bad Hersfeld und baten unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu müssen, um Einlass. Die ahnungslose Seniorin kam der Bitte nach und öffnete ihre Tür. Während sich einer der Unbekannten mit der Frau an den Stromkasten begab und sie geschickt in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwende mehrere Schmuckstücke.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Schnauzbart, schwarze Hose Täter 2: männlich, helle Gesichtsfarbe

Ihre Polizei sensibilisiert:

Unbekannte klingeln unter einem Vorwand an der Haustür, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Manche Täter geben sich beispielsweise als angebliche Handwerker, als Mitarbeiter von Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken oder als Hausverwaltung aus, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Sobald sich die Täter frei innerhalb des Objektes bewegen können, durchsuchen sie die Räume nach Wertsachen.

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien Sie skeptisch und sichern Sie sich ab: - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers! - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Container auf Baustelle aufgebrochen

Niederaula. Im Zeitraum von Freitag (08.05.), 18.30 Uhr bis Samstag (09.05.), 6.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Baustellengelände in der Richthofstraße im Ortsteil Solms und brachen dort gewaltsam einen Baustellencontainer auf. Anschließend durchsuchten sie den Container und entwendeten zwei Nagelpistolen der Marke Dewalt und zwei Kettensägen der Marke Stihl. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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