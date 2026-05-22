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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schmuck vom Hals und Arm gerissen - Tatverdächtige flüchten in grauem Pkw

Hamm-Herringen (ots)

Eine 79-jährige Frau ist am Donnerstag, 21. Mai, an der Albert-Funk-Straße Opfer von Goldkettendieben geworden.

Die Hammerin war zu Fuß unterwegs, als sie gegen 13.20 Uhr von einem Autofahrer angesprochen und nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus gefragt wurde.

Da der Fahrer die Seniorin angeblich nicht verstehen konnte, bat er sie, näher an das Fahrzeug heranzutreten. Als die 79-Jährige dies nicht tat, stieg der Mann aus, begab sich zu der Frau, stieß sie zurück und entriss ihr eine Halskette sowie ein Armband.

Anschließend lief er zu seinem geparkten Auto zurück und flüchtete in östliche Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Mercedes oder BMW mit einem Kennzeichen aus Essen handeln.

Der Tatverdächtige (Fahrzeugführer) ist laut Angaben der Zeugen zwischen 25 und 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß, sprach Türkisch und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er hat schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart, tätowierte Arme und trug ein schwarzes T-Shirt, darüber eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose mit Löchern an der Vorderseite.

Der Beifahrer ist laut Zeugenaussagen zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet.

Die 79-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die Polizei Hamm warnt:

   - Seien Sie skeptisch, wenn sich Ihnen Fremde auf der Straße 
     körperlich nähern. Stehen Sie, notfalls auch energisch, für 
     Ihren persönlichen Raum ein.
   - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit 
     Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier 
     von potenziellen Täterinnen und Tätern geraten könnten, die 
     gezielt nach lukrativer Beute Ausschau halten.
   - Achten Sie auf Ihr Umfeld, beispielsweise auf aufdringliche 
     Menschen in Ihrer Nähe oder Fahrzeuge mit ortsfremden 
     Kennzeichen, aus denen Passanten angesprochen werden.
   - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder 
     unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder 
     rufen Sie um Hilfe.
   - Zeigen Sie Zivilcourage, aber bringen Sie sich hierbei nicht 
     selbst in Gefahr.
   - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die
     Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten 
     Details mit. Eine Anzeigenerstattung können Sie persönlich auf 
     jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online auf der 
     Internetseite der Polizei vornehmen.
   - Weitere Informationen und Hinweise hierzu finden sie unter 
     https://hamm.polizei.nrw/artikel/kettentrick

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de um Zeugenhinweise zu den Tatverdächtigen, dem Auto sowie dem Kennzeichen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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