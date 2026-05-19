Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gitter fällt von Anhänger und trifft dahinterfahrende Fahrzeuge

Cuxhaven (ots)

Ihlpohl/BAB27. Am Montagvormittag (18.05.2026) kam es gegen 11:45 Uhr auf der BAB 27 zu einem glimpflichen Verkehrsunfall. Ein Gespann aus Transporter und Anhänger verlor kurz nach der Anschlussstelle Ihlpohl eine große Gittertür. Ein dahinterfahrender Pkw fuhr zunächst darüber, wodurch der Gegenstand hochgeschleudert wurde. Das Gitter prallte anschließend mit großer Wucht gegen einen nachfolgenden Pkw. Hier wurden Airbags ausgelöst und das Fahrzeug kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 20.000 Euro.

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