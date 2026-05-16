Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbrüche Schuppen +++ Baustellenbaken beschädigt +++ Gefälschter Führerschein

Cuxhaven (ots)

Geestland - Schuppenaufbrüche

In der Nacht vom 14.05.2026 auf den 15.05.2026 ereigneten sich in der Ortschaft Langen mehrere versuchte Einbruchsdiebstähle. Der oder die Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zu Schuppen in den Straßen Möwenweg, Alter Postweg Ost und Brandenburger Straße. Die Tatzeit lässt sich in zwei von drei Fällen auf den o.g. Zeitraum eingrenzen. Ob und was entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

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Bremerhaven/BAB 27 Baustellenbaken beschädigt

Im Baustellenbereich auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf ereignete sich in der Nacht vom 14.05.2026 auf den 15.05.2026 eine Verkehrsunfallflucht. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer kam hierbei in Fahrtrichtung Bremen zu Beginn einer Fahrbahnverschwenkung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Warnbarken, die hierdurch zerstört wurden. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

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Loxstedt/BAB 27 - Gefälschter Führerschein

Nach einem vorausgegangenem Verkehrsunfall am Freitag, den 15.05.2026 gegen 13:00 Uhr, auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd legte der 20-jährige Unfallverursacher aus Bremerhaven den aufnehmenden Polizeibeamten einen EU-Führerschein vor, welcher Fälschungsmerkmale aufwies. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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