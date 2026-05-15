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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Mehrfamilienhaus + Automat angegangen

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Geestland. Am Freitag, den 15.05.2026, wurde der Polizei um 02.15 Uhr ein Einbruch im Kiebitzweg in Langen gemeldet. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und dem dortigen Kellerbereich. Hierbei wurde er von einem Bewohner des Hauses überrascht, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Er flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er sich in unbekannte Richtung entfernen. Vom Anwohner wurde der Täter als groß, sportlich und gänzlich dunkel bekleidet beschrieben. Personen, die hierzu weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

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Automat angegangen

Beverstedt. In dem Zeitraum zwischen Mittwochabend, 13.05.2026, gegen 23.15 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 08.20 Uhr brachen in der Straße Zum Lunebogen bislang Unbekannte einen Automaten auf. Hieraus entwendeten sie E-Zigaretten und Nachfüllpods. Der Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt, wobei der angerichtete Sachschaden deutlich den Wert des Diebesgutes übersteigt. Die Schiffdorfer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04706-9480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Birte Heimberg
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.05.2026 – 12:56

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