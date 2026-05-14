Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Ortstafel

Landkreis Cuxhaven; Gemeinde Beverstedt. In der Mittwochnacht (13./14.05.) entwendeten unbekannte Täter, vermutlich im Zeitraum 22:00 - 07:45 Uhr, die Ortstafel der Ortschaft Appeln an der Volkmarster Straße. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706 - 9480 zu melden.

+++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Cannabis

Landkreis Cuxhaven; Gemeinde Loxstedt. Am Mittwochabend (13.05.2026) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Bremerhaven gegen 19:30 Uhr einen Pkw der Marke Renault auf der B6 in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd der A27. Direkt zu Kontrollbeginn räumte der 26-jährige Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und Cannabis konsumiert zu haben. Eine erlaubte Kleinstmenge Cannabis konnte im Fahrzeug aufgefunden werden. Zuständigkeitshalber wurde das Polizeikommissariat Schiffdorf über den Sachverhalt informiert. Ein Urin-Test bei dem 26-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

+++++

Trunkenheit im Verkehr

Landkreis Cuxhaven; Gemeinde Schiffdorf. Am frühen Donnerstagmorgen (14.05.2026) stellten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf insgesamt drei Radfahrer und einen Fahrer eines sogenannten E-Scooters auf der Blinkstraße im Ortsteil Spaden fest. Da alle eine auffällige Fahrweise aufwiesen, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer des E-Scooters einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille aufwies. Ihm wurde darum eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei weist zu wiederholten Male ausdrücklich darauf hin, dass E-Scooter mit einer bauartbeschränkten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h als Kraftfahrzeuge gewertet werden. Für sie gelten die selben Promillegrenzen, wie beispielsweise für Auto- oder Motorradfahrer. Zuwiderhandlungen können die vollständige Entziehung der Fahrererlaubnis zur Folge haben.

+++++

Fahren ohne Versicherungsschutz

Geestland. Am Mittwoch, den 13.05.2026 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 15:49 Uhr einen Pkw der Marke Mercedes, welcher zuvor die Hauptstraße bei der Ortschaft Drangstedt befuhr. Bei der Kontrolle des Pkw stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz bereits im Januar diesen Jahres erloschen war. Dem 31-jährigen Krefelder wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

+++++

Verkehrsunfall in Drangstedt

Geestland. Am Mittwoch, den 13.05.2026 ereignete sich um 19:10 Uhr auf der Hafenstraße in Drangstedt ein Unfall. Hierbei übersah eine 20-jährige Geestländerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen 32-jährigen Geestländer, der mit seinem Pkw der Marke Porsche nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Opel der jungen Frau kollidierte. Der Porsche wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Da er zudem Betriebsstoffe verlor, wurde die Feuerwehr angefordert. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

+++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell