Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am 12.05.2026 gegen 07:30 Uhr kam es in der Ziegeleistraße in Langen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 52-jähriger Geestländer öffnete die Tür seines PKW ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 23-jähriger Geestländer konnte der geöffneten Tür mit seinem Fahrrad nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Lediglich am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

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