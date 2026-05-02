Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - B311

verkehrswidriges Wenden führt zu mehreren Verletzten

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer einer schwarzen Mercedes B-Klasse die B311 von Erbach kommend in Richtung Ehingen. An der Abzweigung auf die neue B311 durchfuhr er den Kreisverkehr und wollte dann verbotswidrig über die Sperrfläche nach links wenden um von der B311 auf die B311n zu gelangen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden 46-jährigen Fahrer eines grauen Peugeot 2008 und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den Unfall erlitt der Peugeot-Fahrer schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm verbracht. Der Fahrer des Mercedes sowie dessen 55- und 75-jährige Mitfahrer wurden alle leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden mit einem Gesamtschaden von ca. 60000 EUR. Um die Fahrzeuge zu bergen wurden durch die Polizei Abschleppdienste verständigt.

Den Mercedesfahrer erwartet nun eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Laupheim geführt.

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