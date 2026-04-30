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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - An der Ampel aufgefahren
Am Mittwoch verursachte eine 42-Jährige in Ulm einen Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr war die 42-Jährige mit ihrem VW in der König-Wilhelm-Straße in Richtung der Heidenheimer Straße unterwegs. Auf Höhe des Staufenrings schaltete die Ampel auf Rot. Eine 24-jährige Skoda-Fahrerin bremste ihr Auto ab. Dies erkannte die VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils etwa 1.000 Euro.

++++0806807

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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