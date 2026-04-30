Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gegen Betonsockel geprallt

Am Mittwoch soll wohl ein medizinisches Problem zu dem Unfall geführt haben.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr in der Stuttgarter Straße auf einem Parkplatz. Eigenen Angaben zufolge soll bei dem 25-jährigen Fahrer ein akutes medizinisches Problem aufgetreten sein. Er verlor die Kontrolle über seinen VW Transporter und prallte gegen einen Betonsockel. Bei dem Aufprall lösten die Airbags aus und das Fahrzeug wurde total beschädigt. Der Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt, er kam jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

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