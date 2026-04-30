Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Mittwoch stieß in Kirchberg a.d. Iller ein 75-Jähriger mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.10 Uhr im Unterdettinger Weg auf Höhe Dieselstraße. Der 75-jährige Fahrer des Mazda gereit wohl aus Unachtsamkeit auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 44-Jähriger mit seinem Klein-Lkw Crafter unterwegs. Der Lkw-Fahrer versuchte noch nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Glücklicherweise wurden die drei Insassen im Lkw nicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Senior konnte danach sofort wieder nach Hause. Der Mazda war nicht mehr fahrberiet und musste abgeschleppt werden. Der Klein-Lkw konnte weiterfahren. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden am Pkw auf ca. 7.000 Euro, den am Crafter auf ca. 1.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Unfallstelle kurzfristig gesperrt. Die Feuerwehr Kirchberg war im Einsatz und sperrte die Straße.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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