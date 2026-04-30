Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gartenhütte brennt

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr in Ulm zu einem Brand aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 2 Uhr wurde der Brand im Irisweg gemeldet. Eine Gartenhütte mit darin gelagertem Holz sowie eine angrenzende Hecke brannten. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer löschen. Ein Übergreifen auf angrenzende Häuser wurde verhindert. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr Ulm war mit vier Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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