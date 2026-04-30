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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Fahrrad gestohlen
Unbekannte Täterschaft entwendete von Dienstag auf Mittwoch ein Fahrrad am Bahnhof.

Ulm (ots)

Der 25-Jährige schloss seinen Angaben zufolge sein Fahrrad am Dienstag gegen 05.45 Uhr am Fahrradständer im Bereich der Ulmer Straße am Bahnhof ab. Das Rad soll mit einem Kettenschloss gesichert gewesen sein. Als er am Mittwoch gegen 8.30 Uhr zurückkam, war das Rad samt Schloss verschwunden. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/9653-430) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0802522 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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