Ulm (ots) - Kurz nach 18 Uhr wollte der 86-Jährige mit seinem BMW von einem Parkplatz in die Salacher Straße einfahren. Offenbar verwechselte er Gas und Bremse und fuhr gegen einen vorbeifahrenden Bus. Im Anschluss fing er an zu rangieren und fuhr dann gegen eine Ampel und zuletzt gegen eine Gartenmauer. Bei dem ...

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