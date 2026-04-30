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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Gas mit Bremse verwechselt
Am Mittwoch verursachte ein Senior in Eislingen einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr wollte der 86-Jährige mit seinem BMW von einem Parkplatz in die Salacher Straße einfahren. Offenbar verwechselte er Gas und Bremse und fuhr gegen einen vorbeifahrenden Bus. Im Anschluss fing er an zu rangieren und fuhr dann gegen eine Ampel und zuletzt gegen eine Gartenmauer. Bei dem Unfall erlitt der Senior leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++++++ 0807474 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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