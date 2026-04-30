Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Korrektur Tag: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Mittwoch wird ein 78-Jähriger bei Waldarbeiten bei Göppingen tödlich verletzt.

Ulm (ots)

Zwei Waldarbeiter führten gegen 14.00 Uhr Sägearbeiten in Waldgebiet Banäcker durch. Ersten Erkenntnissen nach sägten die beiden Arbeiter an den Bäumen, um Totholz zu entfernen. Durch herabfallende Äste wurden beide Arbeiter schwer verletzt. Der 78-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Rettungshubschrauber verbrachte den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Die Bergwacht war im Einsatz.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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