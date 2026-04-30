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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Gas mit Bremse verwechselt
Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall bei Steinheim am Albuch.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr. Der 87-Jährige fuhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Vermutlich verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse. Der Senior fuhr gegen ein Schild und anschließend gegen einen geparkten Ford. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf. Am Ford entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Schaden am VW wird auf 1.000 Euro geschätzt.

++++0803935 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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