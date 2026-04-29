Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag verletzten sich ein Motorradfahrer und seine Sozia bei Steinheim am Albuch schwer.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr. Der 21-jährige Ducati-Fahrer fuhr auf der L1163 von Steinheim in Richtung Heidenheim. Den ersten Erkenntnissen nach überholte er dort mehrere Autos einer Fahrzeugkolonne. Als ihm ein Pkw entgegenkam, versuchte er wohl noch Gas zu geben, um an einem 73-jährigen Mercedes-Fahrer vorbeizukommen. Dieser befand sich an vorderster Stelle der Fahrzeugkolonne. Der 21-Jährige übersah offenbar, dass dieser nach links in Richtung Ziegelhütte abbiegen wollte. Mutmaßlich schätzte er die Situation falsch ein. Er fuhr in das Heck des Mercedes. Beim Unfall wurden der 21-Jährige und seine 17-jährige Sozia vom Motorrad geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Sozia in eine umliegende Klinik. Auch der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete zur Klärung der genauen Umstände ein Unfallgutachten an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1163 bis etwa 14.15 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 47.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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