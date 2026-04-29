Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Bundesweiter Aktionstag zur Verkehrssicherheit - Zweiräder im Blick

Ulm (ots)

Am 28.04.2026 fand der Bundesweite Aktionstag zur Verkehrssicherheit sicher.mobil.leben statt. Dieses Jahr mit dem Schwerpunkt auf Zweirädern. Auch das Polizeipräsidium Ulm beteiligte sich mit Kontrollen an mehreren Kontrollörtlichkeiten im gesamten Präsidiumsbereich.

Der Anteil von Zweirädern, vor allem Elektrokleinstfahrzeugen (sogenannten "E-Scootern"), nehmen stetig zu. Die Gefahren, die bei der Fahrt mit Zweirädern bestehen, unterscheiden sich von denen des Pkw-Verkehrs. Alle Zweiradarten vereint, dass sie aufgrund der Bauweise ohne Karosserie zum Schutz und ihrer hohen Wendigkeit besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer darstellen. Nicht zu unterschätzen ist zudem, dass Zweiräder aufgrund ihrer Größe auch auf nicht dafür vorgesehenen Strecken fahren können und sich damit selbst in Gefahr bringen oder eine Gefahr für Fußgänger darstellen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm stieg die Zahl der Unfälle mit der Beteiligung von Fahrrädern (585, +11 %), Pedelecs (321, +2 %) und Elektrokleinstfahrzeugen (136, +30 %) im Jahr 2025 an. Aus diesen Gründen kontrollierten über achtzig eingesetzte Polizeibeamte an verschiedenen Kontrollorten den Zweiradverkehr im gesamten Präsidiumsbereich. Dabei nahmen sie mehr als 400 Zweiräder und deren Fahrer unter die Lupe, darunter auch über fünfzig E-Scooter. Neben präventiven Hinweisen zum Tragen von Schutzausrüstung ahndeten die Beamten auch mehr als 200 Verstöße, darunter Ordnungswidrigkeiten wie das Befahren des Gehwegs oder der Fußgängerzone, das Fahren über rote Ampeln und die Benutzung des Mobiltelefons. Auch sieben Straftaten (u. a. Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln) wurden festgestellt.

Neben gezielten Kontrollen führte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm auch Präventionsveranstaltungen in Langenau durch. Diese fanden an Kindergärten und Schulen statt, wobei das regelkonforme Fahren mit Elektrokleinstfahrzeugen, das Tragen von Schutzausrüstung und Diebstahlssicherung im Mittelpunkt standen.

Daniel Frischmann, Polizeipräsidium Ulm, 0731 188 1111

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