Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: BC) Biberach - Korrektur: Mann schlägt und tritt zu Am Dienstag rastete ein 29-Jähriger in Biberach aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr soll es wohl zu dem Angriff auf einen 37-Jährigen gekommen sein, so die Polizei. Der 37-Jährige soll zusammen mit einer Bekannten auf dem Gehweg in der Eisenbahnstraße unterwegs gewesen sein. Vor einem Einkaufsmarkt gerieten die 29 und 37 Jahre alten Männer wohl in Streit. Der eskalierte und der 29-jährige Angreifer soll ohne Vorwarnung auf das 37-jährige Opfer eingeschlagen haben. In der weiteren Folge stürzte der 37-Jährige zu Boden. Wie die Zeugin weiter berichtete, soll der Angreifer auf das am Boden liegende Opfer mit Füßen eingetreten haben. Dadurch zog sich der 37-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Der 29-Jährige flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei anhand der guten Personenbeschreibung in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

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Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

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