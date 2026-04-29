Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall mit Promille

Am Dienstagabend streifte ein 61-Jähriger in Göppingen einen BMW und fuhr davon.

Ulm (ots)

Kurz nach 22 Uhr war der 61-Jährige mit seinem VW in der Willi-Bleicher-Straße in Richtung Bartenbach unterwegs. An der Ampel der Kreuzung zur Stuttgarter Straße stand ein 22-Jähriger mit seinem BMW. Beim Vorbeifahren streifte der VW offenbar den BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 61-Jährige wohl unbeirrt weiter. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Göppingen konnte den Fahrer im Rahmen der Fahndung kurz darauf antreffen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

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