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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Auto beginnt während Fahrt zu brennen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr kam es auf der Kreisstraße 4271 kurz vor der B39 zu einem Fahrzeugbrand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 43-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Outlanders gemeinsam mit dessen Frau sowie einem einjährigen Kind in dem Hybridfahrzeug, als während der Fahrt zunächst Rauch und in der Folge Flammen aus der Lüftung ins Fahrzeuginneren austraten. Der Fahrer reagierte umgehend, stoppte das Fahrzeug und ermöglichte so allen Insassen, das Auto rechtzeitig zu verlassen.

Die Beifahrerin sowie das Kleinkind blieben unverletzt. Der Fahrer erlitt jedoch leichte Verbrennungen wie auch eine Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem die Fahrbahn beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen war mit vier Einsatzfahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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