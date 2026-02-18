PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Chlorgeruch an einer Schule in Bochum-Dahlhausen

Bochum (ots)

An der Köllerholz-Schule in Bochum-Dahlhausen kam es heute gegen 13:50 Uhr zu einem Unfall bei dem geringe Mengen Chlorgas freigesetzt wurden. Bei der Sanierung eines Schwimmbeckens, kamen geringe Mengen Chlor mit verunreinigtem Wasser zusammen. Dadurch kam es zu einer leichten Reaktion, wodurch dann Chlorgas freigesetzt wurde. Die Schule wurde vorsorglich geräumt, das Behältnis mit der Flüssigkeit von einem Trupp unter Schutzkleidung ins Freie verbracht. Die Einsatzstelle wurde abschließend belüftet. Der Einsatz dauerte nur ca. 45 Minuten, die Schülerinnen und Schüler konnten anschließend wieder zurück in die Schulklassen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Stefan Nowak
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 10:12

    FW-BO: Brand in Dachgeschosswohnung in Bochum-Werne

    Bochum (ots) - Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Bochum um 07:41 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Adresse "Deutsches Reich" in Bochum-Werne alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dachgeschoss. Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung waren in Brand geraten. Der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:30

    FW-BO: Küchenbrand in Bochum-Weitmar: Vier Personen leicht verletzt

    Bochum (ots) - Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Bochum kurz nach 08:00 Uhr zu einem Einsatz in die Schützenstraße im Stadtteil Weitmar alarmiert. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand in einer Küche gekommen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch vier Personen - zwei Erwachsene und zwei Kinder - in der betroffenen Wohnung. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren