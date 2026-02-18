Feuerwehr Bochum

FW-BO: Chlorgeruch an einer Schule in Bochum-Dahlhausen

Bochum (ots)

An der Köllerholz-Schule in Bochum-Dahlhausen kam es heute gegen 13:50 Uhr zu einem Unfall bei dem geringe Mengen Chlorgas freigesetzt wurden. Bei der Sanierung eines Schwimmbeckens, kamen geringe Mengen Chlor mit verunreinigtem Wasser zusammen. Dadurch kam es zu einer leichten Reaktion, wodurch dann Chlorgas freigesetzt wurde. Die Schule wurde vorsorglich geräumt, das Behältnis mit der Flüssigkeit von einem Trupp unter Schutzkleidung ins Freie verbracht. Die Einsatzstelle wurde abschließend belüftet. Der Einsatz dauerte nur ca. 45 Minuten, die Schülerinnen und Schüler konnten anschließend wieder zurück in die Schulklassen.

