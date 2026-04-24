POL-MA: Heidelberg: Unerlaubt Eternitplatten entsorgt - Zeugenaufruf
Heidelberg (ots)
Im Stadtteil Rohrbach entsorgten Unbekannte in der Hatschekstraße unerlaubt mehrere Eternitplatten. Einer Polizeistreife fiel die illegale Müllablagerung der Platten auf. Über die Stadt Heidelberg wurde zwar umgehend die fachgerechte Entsorgung in die Wege geleitet, dennoch sucht die Polizei nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.
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