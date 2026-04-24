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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unerlaubt Eternitplatten entsorgt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Stadtteil Rohrbach entsorgten Unbekannte in der Hatschekstraße unerlaubt mehrere Eternitplatten. Einer Polizeistreife fiel die illegale Müllablagerung der Platten auf. Über die Stadt Heidelberg wurde zwar umgehend die fachgerechte Entsorgung in die Wege geleitet, dennoch sucht die Polizei nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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