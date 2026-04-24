Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung am Wasserspielplatz

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend um 20:45 Uhr gerieten ein 18- und ein 16-Jähriger auf dem Wasserspielplatz in der Straße Obere Mühlstraße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren weiterer Verlauf der 18-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Nachdem der jüngere Mann zu Boden ging, trat der 18-Jährige mehrfach auf den 16-Jährigen ein, wodurch er leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch konnte der 18-Jährige noch in der Nacht identifiziert und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung.

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