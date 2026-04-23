Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell im Stadtteil Rheinau, in der Neuhofer Straße aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Weitere Informationen zur Ursache oder dem Ausmaß des Brandes liegen derzeit noch nicht vor. Da die Einsatzfahrzeuge teilweise auf der Relaisstraße stehen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

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