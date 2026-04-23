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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verursacht Unfall und fährt davon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Fahrer verursachte am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr auf der A6 bei Rauenberg einen Unfall und fuhr ohne zu stoppen davon. Ein 49-jähriger LKW-Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, als er von dem Unbekannten überholt wurde. Noch bevor der Unbekannte den LKW des 49-Jährigen gänzlich überholt hatte, wechselte er die Fahrspur nach rechts. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 49-Jährige sein Gespann auf den Beschleunigungsstreifen nach rechts manövrieren, wo jedoch ein 52-jähriger Opel-Fahrer auf die A6 auffahren wollte und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Opel-Fahrer leicht. Er suchte selbstständig ärztliche Hilfe auf. Der Opel wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Da der Unfallverursacher ohne zu stoppen weiterfuhr, sucht die Autobahnpolizei Walldorf nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06227/35826-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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