Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Lkw kollidiert beim Rangieren mit Linienbus

Mannheim (ots)

Ein 59-Jähriger rangierte am Mittwochabend mit seinem Lkw auf einem Parkplatz an der Hafenstraße. Eigenen Angaben zufolge wurde er dabei von der untergehenden Sonne geblendet, sodass er nicht bemerkte, dass er mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn geriet. Dadurch kam es um kurz vor 20 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus, der auf der Hafenstraße in Richtung Mannheim-Jungbusch unterwegs war. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand mit insgesamt 30.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nahm den Unfall auf.

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