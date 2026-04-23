Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Lkw

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Waldhofstraße zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete ein 63-jähriger Lkw-Fahrer die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog um kurz nach 9 Uhr unerlaubt von der Waldhofstraße, kurz vor der Bahnhaltestelle "neuer Messplatz", nach links ab. Zudem achtete er dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr, weshalb er die herannahende Straßenbahn übersah und es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro. Die Bahnstrecke blieb bis kurz vor 10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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