PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Lkw

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Waldhofstraße zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete ein 63-jähriger Lkw-Fahrer die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog um kurz nach 9 Uhr unerlaubt von der Waldhofstraße, kurz vor der Bahnhaltestelle "neuer Messplatz", nach links ab. Zudem achtete er dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr, weshalb er die herannahende Straßenbahn übersah und es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro. Die Bahnstrecke blieb bis kurz vor 10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 11:13

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschmieren Gedenktafel an Synagoge - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, spätestens jedoch in den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs, beschädigten Unbekannte mittels aufgebrachter Schriftzüge eine Gedenktafel vor dem Haupteingang der Synagoge im Mannheimer Quadrat F 3. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 09:54

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte steigen über Balkon in Wohnung ein - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Ludwig-Jolly-Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West ein. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Morgen verlassen, wobei sie die Balkontür offenließ. Die Unbekannten nutzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren