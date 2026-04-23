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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte steigen über Balkon in Wohnung ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Ludwig-Jolly-Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West ein.

Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Morgen verlassen, wobei sie die Balkontür offenließ. Die Unbekannten nutzten dies aus und gelangten über einen vor dem Gebäude befindlichen Zaun auf den erhöht gelegenen Balkon und anschließend in die Wohnräume. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten sowie Schränke durchsucht. Bei Rückkehr der Geschädigten gegen 11:30 Uhr stellte sie den Einbruch fest und alarmierte die Polizei.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die während dieses Zeitraums im Bereich der Ludwig-Jolly-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zum Einbruchgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Der vorliegende Fall zeigt, dass Einbrecher gezielt nach leicht zugänglichen Einstiegsmöglichkeiten suchen - auch über Balkone und Terrassen in erhöhter Lage:

   - Fenster und Türen konsequent schließen - auch bei kurzer 
     Abwesenheit. Gekippte Fenster und offene Balkontüren sind keine 
     Sicherung, sondern eine Einladung.
   - Balkon- und Terrassentüren sichern - lassen Sie Balkontüren 
     niemals unverschlossen, wenn Sie die Wohnung verlassen. 
     Nachrüstbare Zusatzschlösser bieten wirksamen Schutz.
   - Kletterhilfen beseitigen - Zäune, Mülltonnen, Leitern oder 
     Rankgerüste in unmittelbarer Nähe von Balkonen sollten so 
     gesichert oder entfernt werden, dass sie nicht als 
     Aufstiegshilfe genutzt werden können.
   - Nachbarschaftshilfe stärken - aufmerksame Nachbarinnen und 
     Nachbarn sind ein wirksames Mittel gegen Einbrüche. Sprechen Sie
     miteinander und informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen 
     sofort die Polizei über 110.
   - Kostenlose Beratung nutzen - die Kriminalpolizeiliche 
     Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim bietet eine 
     unabhängige und kostenfreie Sicherheitsberatung an. 
     Terminvereinbarungen sind für die Beratungsstelle Mannheim unter
     der Telefonnummer 0621 174-1212 möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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