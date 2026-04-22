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POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Jesusfigur aus Kirche

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Jesusfigur aus Kirche
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Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitag- und Sonntagmorgen schraubten Unbekannte die Jesusfigur vom Altarkreuz der evangelischen Stadtkirche in der Mannheimer Straße und entwendeten diese.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die Figur samt Befestigungsschrauben während den täglichen Öffnungszeiten der Kirche zwischen 08.00 Uhr und 17:00 Uhr gestohlen.

Die hölzerne Figur ist etwa 25 cm groß. Ihr materieller Wert wird auf etwa 500 EUR beziffert.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06202 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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