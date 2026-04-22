POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frau stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Dienstagabend kam es in der Rosenbrunnenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 46-Jährige verlor gegen 19 Uhr im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Weinheim nahm die Unfallermittlungen auf.
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