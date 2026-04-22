PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frau stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Rosenbrunnenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 46-Jährige verlor gegen 19 Uhr im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Weinheim nahm die Unfallermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 14:54

    POL-MA: Mannheim: Straßenbahn entgleist nach Zusammenstoß mit Lkw - PM 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet war es am Dienstag in Feudenheim zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6259628). Der 63-jährige Lkw-Fahrer war gegen 10:45 Uhr auf der Feudenheimer Straße in Richtung Klinikum Mannheim unterwegs. Er beabsichtige nach links auf die Bundesstraße 38 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren