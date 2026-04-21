Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 292 zwischen Helmstadt und Waibstadt. Bei dem Unfall waren insgesamt acht Verletzte zu beklagen.

Ein Fiat-Transporter, mit fünf Personen besetzt, befuhr die Bundestraße in Richtung Helmstadt. Der 64-jährige Fahrer geriet plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW-Transporter. Der 64-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrenden im Fiat wurden alle schwer verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Ein weiterer Rettungshubschrauber war hier unter anderem im Einsatz. Der 52-jährgie Fahrer des VWs sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin konnte einen Folgeunfall nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern und verletzte sich hierbei leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Beide Transporter waren mit Anhänger unterwegs. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 46.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an der Unfallstelle hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die B 292 blieb in beiden Fahrtrichtungen bis 22:30 Uhr gesperrt.

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