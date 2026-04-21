Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn entgleist nach Zusammenstoß mit Lkw - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet war es am Dienstag in Feudenheim zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6259628).

Der 63-jährige Lkw-Fahrer war gegen 10:45 Uhr auf der Feudenheimer Straße in Richtung Klinikum Mannheim unterwegs. Er beabsichtige nach links auf die Bundesstraße 38 A abzubiegen. Hierbei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel. Im Gleisbereich kollidierte er dann mit der dort fahrenden Straßenbahn, wodurch deren vordere Teil entgleiste.

Die 30 Fahrgäste in der Straßenbahn, deren Fahrer sowie der Fahrer des Lkw blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Sachschaden an der Bahn wird auf etwa 100.000 EUR und der am Lkw auf etwa 15.000 EUR beziffert.

Die Straßenbahn konnte wieder auf die Gleise gesetzt werden. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Für die Unfallaufnahme und anschließenden Räumungsarbeiten musste die Zufahrt zur Bundesstraße 38 A gesperrt werden. Ab 13.15 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

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