Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß; eine verletzte Person - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person am Montagabend auf der A 5 bei St. Leon-Rot flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 18:15 Uhr mit seinem BMW auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Von hinten kam ein silbernes Fahrzeug mit höherer Geschwindigkeit herangefahren und überholte den 53-Jährigen auf der rechten Fahrspur. Nach dem verbotswidrigen Rechtsüberholen wechselte er wieder auf die linke Spur. Dabei stieß er mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen die Front des BMW. Der 53-Jährige verlor die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen die linken Leitplanken. Der unbekannte Unfallverursacher hielt in einer Entfernung von 100 Metern kurz an, fuhr dann jedoch einfach davon.

Der 53-jährigen BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Touran gehandelt haben. Nähere Informationen hierzu liegen nicht vor.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

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