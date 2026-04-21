Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen gleich mehrmals in Garage einzubrechen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr, und am Dienstag gegen 01:45 Uhr versuchten mehrere bislang unbekannte Täter, sich Zutritt zu einer Garage bzw. einem Gerätehaus im Ritschweierer Weg zu verschaffen.

Bereits am Montag versuchte eine unbekannte Täterschaft, über ein Fenster gewaltsam in das Innere der Garage zu gelangen, was jedoch aus unbekannten Gründen misslang. In der Nacht zum Dienstag gegen 01:45 Uhr vernahm die Eigentümerin laute Geräusche und begab sich daraufhin zu der Garage. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, ergriffen gleich mehrere unbekannte Personen ohne Diebesgut zunächst die Flucht zu Fuß in Richtung Odenwaldstraße. Dort stiegen sie in einen älteren, dunklen Kombi / Mini-Van ein und fuhren auf der L 596 in Richtung Hirschberg-Großsachsen davon.

Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug sowie den Tätern sind nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf das Fahrzeug oder die unbekannten Personen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

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