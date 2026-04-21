Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Schwetzingen.

Ein 25-jähriger Mann war kurz vor 10.00 Uhr mit einem Ford auf dem Odenwaldring in Richtung Südtangente unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des dortigen Freizeitbades wollte er nach links auf den Parkplatz einbiegen, setzte den Blinker, musste aber wegen entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Eine nachfolgende 72-jährige Jeep-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem 25-Jährigen ins Heck dessen Fords. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16 .000 Euro.

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