Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Täter sprengte am Dienstag gegen 2:30 Uhr in der Egerstraße einen Zigarettenautomaten auf und flüchtete anschließend. Ein Zeugen konnte den Täter bei der Flucht beobachten und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 185 cm groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine helle Hose sowie dunkle Schuhe. Geflüchtet sein soll der Täter mit einem Quad oder einem Motorrad in Richtung Burgweg. Ob er Zigaretten oder Bargeld erbeuten konnte ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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