Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall mit Auto leicht verletzt

Mannheim (ots)

Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin sowie deren Mitfahrerin wurden am Montagmittag gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich Dohlengasse/Domstiftstraße bei einer Kollision mit einem BMW leicht verletzt. Der 76-jährige BMW-Fahrer wollte von der Dohlengasse nach links in die Domstiftstraße abbiegen, als er die Vorfahrt der von rechts kommenden 15-Jährigen missachtete. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Mädchen zu Boden und wurden leicht verletzt. Sie suchten eigenständig einen Arzt auf.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Mitnahme von Personen auf E-Scootern nicht erlaubt ist und zu Gefahrensituationen bis hin zu Unfällen führen kann!

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