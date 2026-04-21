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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt/RNK - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - B292 gesperrt - PM Nr. 1

Helmstadt/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 292 zwischen Helmstadt und Neckarbischofsheim. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge frontal, die jeweils mit mehreren Personen besetzt waren. Die B 292 ist bis auf weiteres zwischen Helmstadt und Neckarbischofsheim in beiden Fahrrichtungen gesperrt. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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