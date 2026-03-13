Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Cybersecurity-Infoveranstaltung der zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) Niedersachsen für Unternehmen

Hannover (ots)

Erstmalig findet am 17. April 2026, von 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr, eine Veranstaltung zum Thema Cybersecurity der ZAC Niedersachsen statt. Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmen über aktuelle Bedrohungen im digitalen Raum zu informieren, Präventionsmaßnahmen vorzustellen und den Austausch zwischen Wirtschaft und Sicherheitsbehörden zu fördern.

Cyberangriffe stellen für Unternehmen aller Branchen und Größen eine zunehmende Herausforderung dar. Die Veranstaltung bietet daher praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Cyberkriminalität sowie konkrete Handlungsempfehlungen für den Schutz von Unternehmensdaten und IT-Infrastrukturen.

Eine Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch online möglich. Für die Präsenzveranstaltung stehen 100 Plätze zur Verfügung, während bis zu 500 Teilnehmende online zugeschaltet werden können. Um möglichst vielen Unternehmen eine Teilnahme zu ermöglichen, ist die Anzahl der Teilnehmenden pro Unternehmen auf zwei Personen begrenzt. Für die Teilnahme vor Ort wird eine Versorgungspauschale von 5 Euro pro Person erhoben. Die Online-Teilnahme ist kostenfrei.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Geschäftsführungen, IT-Verantwortliche, Sicherheitsbeauftragte sowie weitere Mitarbeitende, die sich mit IT-Sicherheit und Cyberprävention im Unternehmen befassen.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick:

Datum: 17. April 2026

Uhrzeit: 11:00 - 16:30 Uhr Format: Präsenzveranstaltung / Online Ort: INFORUM, In der Ahrensburger Straße 1, 30659 Hannover

Weiterführende Informationen zur Örtlichkeit finden Sie unter: https://www.hannover.de/Media/02-GIS-Objekte/Lokationsdatenbank/Redaktion-Hannover.de/A-Z/I/INFORUM-%E2%80%93-Tagungszentrum-der-Polizei-Niedersachsen

Oder per Online-Übertragung

Teilnehmendenzahl: 100 Plätze vor Ort / 500 Plätze online Teilnahme: maximal zwei Personen pro Unternehmen Versorgungspauschale: 5 Euro pro Person für die Präsenzteilnahme

Weitere Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung finden Sie auf der Website: https://polivent.de/index.php?sid=cefd0f9c

Bei Rückfragen zur Veranstaltung oder organisatorischen Fragen steht Ihnen die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) Niedersachsen zur Verfügung: 05119873-6230

Bei Rückfragen oder Interresse von Medienvertretenden steht Ihnen die Pressestelle LKA Niedersachsen zur Verfügung.

