Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrolle zu Drogen im Straßenverkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Dienstags kontrollierte das Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr des Polizeipräsidiums Mannheim 52 Fahrzeuge auf der B 37, die im Bereich des Kümmelbacher Hofs aus dem fließenden Verkehr selektiert wurden. Dabei konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden. Darunter waren zwölf Fahrten unter Drogeneinfluss und zwei Trunkenheitsfahrten, weshalb 14 Fahrerinnen und Fahrer eine Blutprobe abgeben mussten. Des Weiteren stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Nutzungen eines verbotenen Blitzerwarners, ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Die Kontrolle stellte einen weiteren Baustein zur Realisierung der Vision Zero dar. Dabei geht es um das landesweite Ziel, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren.

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