Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Lkw und Fahrrad

Mannheim (ots)

Ein 50-Jähriger war am Dienstag mit einem Lkw auf der Seckenheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der dortigen Tankstelle bog er um kurz nach 13 Uhr rechts in die Mollstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich dabei eine 51-jährige Radfahrerin im toten Winkel des 50-Jährigen. Während des Abbiegevorgangs streifte der Lkw das Fahrrad und infolgedessen stürzte die Radfahrerin zu Boden. Sie verletzte sich leicht und wurde medizinisch vor Ort versorgt. Bei dem Unfall entstand mit insgesamt 100 Euro ein nur geringfügiger Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen. Der Lkw-Fahrer muss sich nun als Unfallverursacher wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

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