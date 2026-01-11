POL-PPRP: Brand in Weingut
Weisenheim am Berg (ots)
Am Sonntagmorgen, den 11.01.2026, brach gegen 08:25 Uhr in einer Scheune in einem Weingut in Weisenheim am Berg ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
