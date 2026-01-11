POL-PPRP: Brand in Weingut

Ludwigshafen (ots) - Am 10.01.2026 kam es gegen 12:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Zollhofstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 57-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Als die Filialleitung versuchte, den Mann am Verlassen des Geschäfts zu hindern, griff dieser das Personal an und konnte so aus dem Geschäft flüchten. Im Rahmen der umgehend ...

