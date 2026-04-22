Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub in der Mannheimer Innenstadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 11:50 Uhr wurde eine 86-jährige Frau in der Mannheimer Innenstadt (Q 3) Opfer eines Raubüberfalls. Die Geschädigte befand sich nach einem Einkauf in einer Lebensmittelfiliale in R 1 auf dem Nachhauseweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Täter die Geschädigte bereits zuvor beobachtet und ihr gezielt gefolgt sein. Im Bereich des Hauseingangs näherte sich der Unbekannte von hinten und betrat das Gebäude gemeinsam mit ihr. Im Treppenhaus riss er die Frau zu Boden und entwendete aus ihrer Handtasche einen Geldbeutel mit rund 300 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Seniorin wurde durch den Angriff schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - etwa 1,70 m groß, - auffällig dünn gebaut mit hervorstehenden Wangenknochen, - leicht buckelig gehend, - bekleidet mit einer Schildmütze, einer Daunenjacke (Rumpf weiß, Ärmel schwarz) sowie einer schwarzen Jogginghose, - er führte ein schwarzes Mountainbike mit sich, an dessen Lenker eine schwarze Sporttasche befestigt war.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, der beschriebenen Person im Bereich Q 3 begegnet sind oder sonstige Hinweise mitteilen können, sich unter der Rufnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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