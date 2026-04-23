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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschmieren Gedenktafel an Synagoge - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, spätestens jedoch in den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs, beschädigten Unbekannte mittels aufgebrachter Schriftzüge eine Gedenktafel vor dem Haupteingang der Synagoge im Mannheimer Quadrat F 3.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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